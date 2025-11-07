Este jueves 6 de noviembre, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó la lista de nominados al premio Mejor Entrenador del Mundo 2025 en donde figuran dos viejos conocidos del fútbol chileno, aunque sin dudas un nombre llama más la atención que el otro.

El primero de ellos es Gustavo Costas, otrora DT de Palestino durante la campaña de 2022, club en el que alcanzó a dirigir 30 encuentros. Al salir de La Cisterna tuvo un paso por la selección de Bolivia para luego ir a Racing de Avellaneda, equipo en el que logró ganar la Copa Sudamericana la temporada pasada y con quienes llegó hasta semifinales de Copa Libertadores en la presente edición.

El otro es algo más sorpresivo. Se trata del brasileño Tiago Nunes, quien no dejó el mejor de los recuerdos en su paso por Universidad Católica, equipo del que de hecho fue despedido en mayo de este año.

Tiago Nunes aparece dentro de los mejores DT’s del mundo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Tras partir de San Carlos, el estratega llegó a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo en donde logró resurgir como entrenador llevándolos a semifinales de Copa Libertadores y quedando a un paso de la gran final. Tristemente, tras vencer por 3 a 0 en la ida a Palmeiras, en la vuelta cantó otro gallo y el ‘Verdao’ se impuso por 4 a 0 dando vuelta la serie.

Estos dos ex entrenadores de la liga chilena hoy viven grandes presentes pese a quedar eliminados del mencionado certamen continental, razón por la que la IFFHS los tiene nominados junto a puros gigantes.

Estos son los nominados a mejor DT del Mundo por la IFFHS de la FIFA

UEFA:

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen/Real Madrid)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Luis Enrique (PSG)

Enzo Maresca (Chelsea)

Mikel Arteta (Arsenal)

Simone Inzaghi (Inter de Milán)

Antonio Conte (Napoli)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)



CONMEBOL:

Abel Ferreira (Palmeiras – Brasil)

Filipe Luís (Flamengo – Brasil)

Tiago Nunes (Liga de Quito – Ecuador)

Gustavo Costas (Racing – Argentina)

CONCACAF:

Vicente Sánchez (Cruz Azul – México)

Jesper Sorensen (Vancouver Whitecaps – Canadá)

ASIA:

Matthias Jaissle (Al-Ahli – Arabia Saudita)

Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale – Japón)

ÁFRICA:

Krunoslav Jurčić (Pyramids – Egipto)

Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns – Sudáfrica)

