Universidad Católica se alista para lo que será un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ deberán viajar a la cuarta región para enfrentarse ante Deportes La Serena.

Para este partido, la UC podría sufrir una nueva baja y así lo informó su entrenador Daniel Garnero en esta jornada en conferencia, en la que indicó que Agustín Farías enciende las alarmas en el conjunto de la ‘Franja’.

“Agustín (Farías) empezó bien la semana y ahora hoy empezó a tener algunas molestías fuertes, se estaba haciendo estudios, así que hoy no pudo entrenar a la par de sus compañeros, parte señalando Garnero.

Sobre dicha situación, el DT de los ‘Cruzados’ señala que en esta jornada el volante de la Universidad Católica se sometió a estudios y esperará por sus resultados para ver si estará disponible ante La Serena.

Farías alarma en la UC | Foto: Photosport

“Veremos cómo le va el resultado, en un principio estaba bien y con el correr de la semana no terminó siendo tan sencillo como parecía”, declaró.

Garnero y la gran noticia por Canales

Para Garnero no todo son malas noticias, ya que señaló que por otra parte el mediocampista Alfred Canales ha podido tener una buena semana de entrenamientos y estaría apto para ser una opción en el partido de este fin de semana.

“Estamos muy contentos porque hizo una buena semana, crucemos los dedos y llevémoslo tranquilo, que está bien. Es la mejor semana de las últimas cuatro y cinco, estamos satisfechos como estuvo esta semana Alfred”, cerró.

En Síntesis

Universidad Católica viajará a la cuarta región para enfrentar a Deportes La Serena por la Liga de Primera.

El entrenador Daniel Garnero informó en conferencia que Agustín Farías se realizó estudios por molestias fuertes.

Garnero señaló que el mediocampista Alfred Canales ha tenido su mejor semana de entrenamientos recientes.