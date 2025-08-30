Juan Delgado volvió a Chile a mitad de año de la temporada 2024, luego de su paso por el Sheffield Wednesday de Inglaterra, donde había tenido una seria lesión que lo tuvo varios meses sin jugar, igualmente Colo Colo lo tuvo en carpeta para ser refuerzo.

Sin embargo, el formado en el Cacique quiso reiniciar su carrera en su país, firmando en Everton de Viña del Mar, donde jugó muy poco en los 13 meses que estuvo en la ciudad que canta y encanta.

Pese a sus pocos minutos, nadie esperaba un final tan abrupto: este viernes el cuadro viñamarino comunicó que el jugador no sigue en ese equipo poniendo fin anticipadamente a su contrato.

“Everton de Viña del Mar informa a la comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de mutuo acuerdo con el jugador, se ha puesto fin de manera anticipada al contrato que unía a Juan Antonio Delgado Baeza con el club“, publicaron.

Agregando que “el experimentado futbolista llegó en el mercado de invierno de la temporada 2024, demostrando siempre su liderazgo, calidad humana y el profesionalismo que le ha permitido jugar en importantes ligas alrededor del mundo”.

Para el final, Everton deja en claro que “agradecemos a Juan su entrega permanente y la pasión que demostró cada vez que defendió nuestra camiseta. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Juan Delgado nació en Colo Colo y tuvo alguna chance de volver.

¿Cuándo jugó Juan Delgado por última vez en Everton?

Nos remontamos al 23 de junio en la derrota de los Oro Y Cielo ante O’Higgins, donde el extremo derecho jugó 45 minutos.