Everton de Viña del Mar logró con sufrimiento la permanencia en la Primera División de cara a la temporada 2026, toda vez que los ruleteros cayeron ante O’Higgins en Rancagua, pero se beneficiaron del triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Iquique en el norte.

En un partido para el olvido donde el cuadro viñamarino se dedicó a defender, los ruleteros sacaron la tarea adelante gracias a la U y así también lo siente Ramiro González: “Es una mezcla de sensaciones. Estábamos dolidos por el resultado”, dijo en conversación con ADN.

Ramiro González le agradeció a la U. | Foto: Photosport

El ex defensor central de Colo Colo y actual puntal de la defensa ruletera le abre su corazón a Universidad de Chile: “Gracias a la U, que hizo su trabajo y nos dejó en Primera. Hacemos un mea culpa, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo y que esto no vuelva a pasar”.

“La gente nos acompañó, a la par nuestra, intentando ayudar. Espero que eso solo quede en una anécdota. Tengo contrato vigente, estoy cómodo acá. Cuando pasan estas cosas se sufre mucho”, complementó sobre su futuro.

Lo cierto es que Everton de Viña del Mar se queda en Primera División y uno de los grandes artífices fue Universidad de Chile, conjunto que dio vuelta dos veces el partido ante Deportes Iquique para quedarse con los tres puntos y timbrar su clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

