La Fecha 29 de la Liga de Primera 2025 estuvo de infarto, en donde tres partidos en simultáneo se desarrollaron y quedó sentenciado el descenso de Unión Española, conjunto que cayó ante O’Higgins de Rancagua y quedó sin chance de salvarse.

Deportes Iquique atendió a domicilio a Everton de Viña del Mar y mantiene viva la ilusión de salvarse, donde de pasada aprovechó de complicar a los viñamarinos. Deportes Limache, por otro lado, se salvó de la B derrotando a Unión La Calera y dejó a Deportes La Serena con chances matemáticas de descender.

Unión Española bajó a la Primerra B. | Foto: Photosport

En la Fecha 30, hay diversos escenarios y Deportes Iquique, Everton de Viña del Mar y Deportes La Serena son los tres equipos que tienen chances matemáticas de descender y con diverso escenarios que se pueden desarrollar.

Deportes La Serena

Se salva de la Primera B si gana ante Deportes Limache o si empate. En caso de que caiga ante los limachinos, dependerán de que no gane Everton y Deportes Iquique en la última fecha, este último por una buena cantidad de goles.

Everton

Everton se salva de la B derrotando a O’Higgins en la última fecha. Un empate lo hace depender que Iquique no golee a la U, mientras que una caída lo obliga a rezar de que Iquique no le gane a la U por ningún resultado.

Deportes Iquique

El más complicado de todos: solo le sirve ganar a Universidad de Chile y esperar que Everton pierda o, en su defecto, golear a la U y que La Serena caiga ante Deportes Limache por una buena cantidad de goles.