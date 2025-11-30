Deportes Iquique entregó la gran sorpresa: derrotó 1-0 a Everton de Viña del Mar y se ilusiona con zafar del descenso. Por su parte, el conjunto Oro y Cielo teme con perder la categoría.

Con gol de Álvaro Ramos en el minuto 44, la escuadra celeste se quedó con el triunfo en el Estadio Sausalito. De esta manera, la lucha por no caer de división se encendió con todo.

¿La razón? Deportes Iquique se instaló en la penúltima posición (24 pts.) y quedó a tan solo dos unidades de Everton (26 pts.), que se ubica en la decimocuarta ubicación y es el último equipo que está salvándose del descenso.

De esta manera, todo se resolverá en la fecha 30 de la Liga de Primera 2025. En dicha jornada, el elenco iquiqueño recibirá a Universidad de Chile, mientras que el club viñamarino visitará a O’Higgins en Rancagua.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: Deportes Iquique venció a Everton. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Pos Equipo PTS PJ GF:GC DG G E P
1Coquimbo712844:14302251
2U. Católica552942:25171676
3O’Higgins532942:3481586
4U. de Chile512854:29251639
5Palestino482940:29111449
6Cobresal472938:33514510
7Audax Italiano462848:42614410
8Colo Colo442945:34111289
9Huachipato422941:40112611
10Ñublense302826:39-137912
11U. La Calera292927:37-108516
12Limache282935:43-87517
13La Serena272932:51-197616
14Everton262927:43-166815
15Iquique242932:57-256617
16U. Española212931:54-236320