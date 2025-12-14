Cobresal cerró la temporada 2025 con sufrimiento. Tras caer goleado 5-0 ante Ñublense en Chillán, el conjunto minero cerró el año con el último boleto para la Copa Sudamericana 2026, dejando en el camino a Colo Colo que no jugará torneo internacional el próximo año.

El elenco de El Salvador selló así su presencia en un torneo internacional en 2026, instancia en la que podría enfrentar, según el sorteo, a Universidad de Chile, Audax Italiano o Palestino.

Mientras se aguardan esas definiciones, en el desierto ya comenzaron a delinear el plantel de la próxima temporada, oficializando las renovaciones del arquero Jorge Pinos y del volante César Yanis.

A ello se sumó la confirmación de la continuidad de Gustavo Huerta en la banca, anuncio que fue realizado mediante un emotivo video en redes sociales. Con esta decisión, el entrenador se encamina a cumplir nueve años consecutivos al mando del club, una marca poco habitual en el fútbol chileno.

“Desde el año 2017 hasta la actualidad, nuestro país ha vivido distintos cambios, pero la fuerza, el temple y la convicción de Gustavo siempre se han mantenido intactos. Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida”, expresaron desde Cobresal para celebrar la extensión de su contrato.

