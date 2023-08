Jaime García es uno de los técnicos quizás más honestos, directos e irreverentes de la Primera División del fútbol chileno. El Búfalo siempre habla son sinceridad de Ñublense y también lo que rodea al Torneo Nacional sin pelos en la lengua.

Sin duda, el estratega es crítico por el tema de las programaciones y también lo que respecta al uso del VAR. Además, es crítico de la Chilean Premier League, sobre todo cuando hay que ir a representar al país en copas como la Sudamericana, donde los Diablos Rojos buscarán el milagro ante Liga Deportiva en Ecuador el próximo jueves a las 20 horas.

“Soy claro y he sido criticado pero sostengo que no estamos preparados en Chile por plantel para sostener varias competencias. Hablé de las programaciones y me criticaron. No te pueden programar a las 12 o las 20 horas, no es por mi conveniencia ni la de mi equipo, es por los jugadores, que son personas y cuando son planteles cortos hay que afrontar viajes de 20 horas”, contó García en Bolavip.

Pensando en la Sudamericana y el sacar el habla por Chile, García es tajante: “Por un tema de plantel, a nivel internacional, Chile y el fútbol chileno no está en condiciones de jugar cada 2 ó 3 días. Es obvio. Distinto sería que fuéramos el Flamengo, que tuviéramos 37 jugadores, 100 millones de socios, más recursos Hay que trabajar callado, porque si uno trata de debatir, de decir algo, te critican, sales perjudicados y eso molesta al resto“, dijo.

Jaime García es claro respecto a su mirada del fútbol chileno (Photosport)

¡Siempre al VAR!

García siente que además de las programaciones, el tema del manejo tecnológico en los partidos hay que usarlo. El Búfalo es claro respecto al uso del VAR y cree que los árbitros tienen que aplicarse en ocupar a favor la tecnología.

“Cobresal nos ganó bien, pero siempre hay cosas que en el fútbol están pasando. Si hay VAR ocupémoslo. Tienen que ver y revisar bien las jugadas de roja u otras situaciones, porque si se utiliza mal te condicionan. Siento que no se revisan las jugadas a tiempo“, esbozó.

Incluso es más, García tiene que hay que ser más claros en el tema de la comunicación por el VAR. “Imagínate, les avisan desde arriba y a veces los mensajes son errados. Luego, los árbitros son suspendidos y muchas veces la responsabilidad es de los que están arriba y el árbitro central queda mal. Si están ocupando la tecnología, ocupénla bien y lleguen a ella”.