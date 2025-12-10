Coquimbo Unido le puso punto final a una temporada histórica que los coronó como el gran campeón del fútbol chileno, con un rendimiento digno de aplaudir y que los hace pensar en grande para lo que será la próxima temporada con los grandes desafíos que se avecinan.

A pesar de esta tremenda temporada, el conjunto ‘Pirata’ ha tenido que lidiar en las últimas horas con negativas noticias pensando en lo que será el 2026 con la salida de varias de sus figuras en este mercado.

En las últimas horas, un importante jugador del reciente campeón del fútbol chileno dio a conocer su salida de Coquimbo Unido, la que sin duda genera la desazón de muchos hinchas del elenco de la cuarta región.

Waterman se va de Coquimbo

El delantero panameño, Cecilio Waterman informó en su cuenta de Instagram lo que es su salida de Coquimbo Unido tras finalizar esta temporada, en la que selló su salida con un emotivo mensaje tras dejar la tienda ‘Pirata’.

Waterman deja Coquimbo Unido | Foto: Photosport

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores”, partió señalando Waterman.

“Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA. Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido”, finalizó el atacante.

De esta forma, Cecilio Waterman ahora deberá definir que será su futuro para el 2026, en la que analizará sus opciones de ver si seguirá en el fútbol chileno o si partirá al fútbol internacional, tras lo que fue su gran temporada junto a Coquimbo Unido.

En Síntesis…