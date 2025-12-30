En la última fecha de la Liga de Primera O’Higgins de Rancagua se impuso a Everton por la cuenta mínima luego de un dudoso penal cobrado en los descuentos del partido. Con ese gol los celestes quedaron terceros y clasificaron a la fase previa de la Copa Libertadores.

Precisamente la imagen del DT del Capo, Francisco Paqui Meneghini corriendo desaforado luego del gol de Francisco González quedó como postal de una jornada histórica vivida en el estadio El Teniente.

Un poco más de tres semanas después de esos hechos, el entonces entrenador de O’higgins firmó en Universidad de Chile y BOLAVIP conversa con el mediocampista Juan Leiva, el que reacciona a la partida de su DT.

“La verdad yo siempre he dicho que Paqui es una persona que quiero mucho, estoy muy agradecido de él, pero ahora tiene otros desafíos. Nosotros ahora tenemos nuevo entrenador, todavía no nos ha tocado porque recién el sábado nos juntamos”, Afirma el volante.

Leiva no esconde el cariño que le tiene al estratega de la U, aunque ya prefiere soltar. “Uno tiene que ser profesional, por eso no tengo duda que este técnico que viene, viene con muchas ganas también. Hizo un gran trabajo en Palestino, aprender de él, de su experiencia, de lo que él nos enseña y que el equipo se haga fuerte y poder competir como corresponde”, agrega.

En Rancagua no se olvidan de Paqui Meneghini

Respecto al 2026, Juan Leiva corta las huinchas por volver a competir bajo las órdenes de Lucas Bovaglio. “La verdad que con muchas ganas de que ya empiece la competencia, lo que viene. Este año ha sido bueno y esperamos que el año que venga sea mejor, así que con mucha motivación y muchas ganas de hacer las cosas bien”, indica.

¿Los desafíos personales? “Tratar de aportar al equipo, de jugar la mayor cantidad de minutos posible, de estar siempre a disposición, y creo que ya a esta altura de mi carrera las metas individuales son más directas, conseguir como grupo, conseguir algo como equipo, así que esas son mis metas personales.”, cerró.