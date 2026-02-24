Colo Colo y Universidad de Chile cerraron sus participaciones en el mercado de fichajes. Los dos clubes más grandes del país dejaron de buscar incorporaciones para este período.

Es por ello que una figura que sonó en los albos y fue ofrecida a los azules tuvo que explorar otro rumbo. ¿De quién se trata? Es seleccionado sudamericano y se encuentra libre: ese es el caso de Matías Rojas.

El volante paraguayo de 30 años debe encontrar equipo para continuar con su carrera, por lo que Libertad de Paraguay se interesó en sus servicios. Por el momento, no hay oferta concreta.

“Libertad gestiona la llegada de Matías Rojas (30) a La Huerta. La negociación no es fácil, pero está encaminada“, detalló ABC Deportes sobre el destacado mediocampista.

Cabe destacar que el experimentado jugador quedó sin trabajo tras terminar su estadía en Portland Timbers. Luego de tal experiencia, también fue vinculado a Cerro Porteño.

Matías Rojas estuvo en la órbita de Colo Colo y fue ofrecido a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Sonó en Colo Colo y Universidad de Chile: estos son sus números

Durante la última temporada, el zurdo disputó una totalidad de ocho compromisos en la MLS. En dichos encuentros, anotó tan solo un gol y no entregó asistencias.

Además, registra estadías en Racing Club, Corinthians, Defensa y Justicia, Inter Miami, Lanús, River Plate y Cerro Porteño.

En resumen: