A pesar de que O’Higgins aún no cierra la temporada 2025, la directiva celeste ya posa su atención sobre Francisco Meneghini. ¿La razón? El entrenador está en la órbita de Universidad de Chile y aún no renueva su contrato.

Si bien está cómodo en la institución, su futuro se mantiene en incertidumbre. Concluye su vínculo el 31 de diciembre y los rumores sobre el cambio de equipo en este mercado de fichajes son cada vez más potentes.

Ante tal panorama y consultado sobre su situación en el conjunto rancagüino, el propio DT la transparentó. No ha extendido su estadía y aplazó el fin de la teleserie hasta el término de campaña.

“Todavía no, no se habló hasta ahora. Nos quedan 10, 11 días, no sabemos cuándo jugamos con Everton (última fecha), es una semana más de competencia oficial”, comenzó señalando.

“Si ya no se habló hasta este momento, es conveniente que se hable y que sea después de terminado el torneo. El foco debe ser el partido con Unión Española”, concluyó el estratega.

Francisco Meneghini mantiene su futuro en duda. ¿Llegará a Universidad de Chile? (Imagen: Photosport)

En la órbita de Universidad de Chile: el 2025 de Francisco Meneghini

Durante esta temporada, el director técnico ha dirigido a O’Higgins en 34 ocasiones. En dichos compromisos, obtuvo 16 victorias, 11 empates y cayó en ocho oportunidades.

¿Terminará firmando en Universidad de Chile? Por el momento, se mantiene enfocado en dejar al elenco celeste en lo más alto: está luchando por un cupo a la Copa Libertadores.

