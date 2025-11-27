En la Universidad de Chile todo parece indicar de que el proceso de su actual entrenador, Gustavo Álvarez llegará a su fin finalizada la temporada 2025 y desde el medio ya han aparecido algunos nombres sobre posibles sucesores para la banca azul, en la que uno de los candidatos es el de Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Ante esta opción, un histórico de ‘Romántico Viajero’ como lo es Patricio Mardones conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la posibilidad de que ‘Paqui’ pueda llegar a la banca de la U, en la que señaló que es un buen DT, pero siente que no es su momento.

“Ha hecho buenas campañas, pero yo creo que sería alternativa. A nivel nacional ha hecho buenas campañas, pero hay que pensar que la U tiene que dar un salto mayor, ese salto mayor significa resultados, necesita que le vaya bien y conseguir logros. Para llegar a la U se necesita un entrenador de trayectoria mayor, sin desconocer que él es un buen entrenador y que está forjando su carrera, pero no sé si es el momento para él”, parte señalando Mardones.

Agregando a esto, la leyenda azul señaló: “es un buen nombre por lo que ha hecho, pero no sé si por las urgencias que tiene la U, de tener resultados a nivel internacional o a todo nivel, el otro año para la U será un año de resultados, más que jugar bien, no sé si Meneghini es el hombre. Hay que buscar a un hombre con más trayectoría”.

Mardones le baja el pulgar a Meneghini para la U | Foto: Photosport

Para el ‘Pato’, la Universidad de Chile si le da vía libre a la salida de Gustavo Álvarez, debe buscar a un entrenador de jerarquía pensando en la próxima temporada, en la que siente que Meneghini podría ser una apuesta, la que hoy en día en los ‘Azules’ no se pueden arriesgar.

“Dependiendo de lo que quiere la dirigencia de la U, si la U quiere apostar, apostará por Meneghini, pero si va por un hombre con más pergaminos, hoy la U tiene que dar un salto de calidad y la hinchada se lo va a pedir, para competir en todo”, remarcó.

Concluyendo, Mardones no niega que los equipos de Meneghini han sido muy competitivos dentro del fútbol chileno, pero que sin duda la presión que se vive en la Universidad de Chile no se vive en muchos clubes del país y eso puede ser un factor que aún no pueda manejar.

“Sus equipos juegan bien, son agresivos, ha hecho una buena carrera, su carrera en La Calera fue buena, pero en la U no solo es jugar bien, es convivir con la prensa, la dirigencia, el hincha, todos y ganar. Su O’Higgins juega bien, pero no tiene la presión que tiene la U, yo digo que no”, cerró.