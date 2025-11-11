La selección chilena sub 17 tenía que vencer a Canadá para ilusionarse con avanzar en el Mundial, y lo hizo, sin embargo, no contaban con la derrota de Francia ante Uganda.

Y se dio algo impensado: Todos los equipos del grupo terminaron con cuatro unidades, y Chile quedó último por diferencia de gol, debido a la derrota 0-2 en el debut ante los galos.

Una vez finalizado el partido, el entrenador Sebastián Miranda no escondió su desazón y compartió el sentir del plantel luego de la eliminación.

“No tengo palabras en este momento. Estoy con una pena, con una tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis. El grupo quedó igualado, todos con 4 puntos, y quedamos fuera por una diferencia de gol. Me duele el alma“, aseguró el estratega.

El DT contó que “claramente los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión y un hambre por sacar adelante este Mundial. Fuimos competitivos y lamentablemente no nos alcanzó. Es una tristeza tremenda”.

Para el final, Sebastián Miranda hizo un análisis positivo de lo que hizo La Roja sub 17 en Qatar.

“Fuimos capaces de competir de igual a igual con todos los equipos, pero cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos”, cerró.

