Pese a quedar fuera de toda competencia internacional para 2026 y cerrar una temporada para el olvido, en Colo Colo decidieron ratificar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, quien pese a no lograr el objetivo de clasificar a Copa Sudamericana seguirá vistiendo el buzo de DT en el Monumental.

Desde ahora, Colo Colo entrará en una profunda reestructuración de cara a la próxima temporada y, en medio de la larga lista de jugadores que podrían dejar Macul, el futuro del capitán Esteban Pavez aparece rodeado de incertidumbre.

Pavez vivió una de sus temporadas más difíciles desde que volvió a Colo Colo. Cuestionado por gran parte de la hinchada y relegado progresivamente al banco de suplentes, el mediocampista terminó incluso fuera de las citaciones con la llegada de Fernando Ortiz, quien dejó de considerarlo por completo cuando tuvo el plantel en plenitud.

Esa decisión abrió una fractura entre el ‘Huesi’ y el entrenador argentino, ya que Pavez manifestó públicamente su incomodidad. Bajo ese escenario, todo apuntaba a que, si el ‘Tano’ continuaba en la banca, el volante buscaría partir para recuperar continuidad.

Esteban Pavez seguirá en Colo Colo pese a la continuidad de Fernando Ortiz (Photosport)

La decisión de Esteban Pavez

Sin embargo, la teleserie podría dar un giro radical en Pedrero. Según informó DaleAlbo desde el entorno del futbolista Esteban Pavez tiene decidido cumplir el año de contrato que le queda en el Monumental. Su intención es quedarse, competir y recuperar un lugar en la mitad de la cancha durante la temporada 2026 pese a la ratificación de Ortiz.

El citado medio revela que desde el entorno del jugador apuntan que el principal objetivo es finalizar su vínculo “por la puerta ancha” en el club que considera su casa.

Datos clave…