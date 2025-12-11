Universidad de Chile llegó a su final en la temporada 2025 con lo que fue una victoria por 3-2 ante Deportes Iquique, en el que los ‘Azules’ a pesar de este triunfo, quedaron con una desazón importante.

Esto fue por no conseguir el cupo a Chile 2 o Chile 3, el que dejó al ‘Romántico Viajero sin la posibilidad de poder decir presente en la próxima Copa Libertadores y deberá conformarse con su actuación en la Copa Sudamericana 2026.

Además de esta situación, en la U se vivieron unos últimos días muy ajetreados por lo que fueron los dichos de su entrenador Gustavo Álvarez, quien dejó un mensaje claro de que no seguiría en el club para la temporada 2026.

Esta situación fue capturada dentro del grupo, quien sabía que en el duelo ante Deportes Iquique daba a indicar que sería el último partido del estratega argentino en la U.

La U salió victorioso ante Iquique | Foto: Photosport

Así se dejó ver en lo que fue la última arenga previa dentro del camarín de la Universidad de Chile, la que lideró el capitán Marcelo Díaz antes de saltar al campo de juego en el Estadio Tierra de Campeones.

“Vamos a jugar muy serio, con mucha confianza, con mucha convicción, ante todos siendo equipo, siempre, nos mantuvimos así unidos en estos dos años, sigamos así, hasta el último día de nuestros días”, indicó el capitán.

Esta fue la última arenga del año en la Universidad de Chile, la que terminó con un triunfo para los ‘Azules’ en su duelo ante Deportes Iquique por 3-2

VIDEO: REVISA LA ARENGA DE MARCELO DÍAZ EN LA U