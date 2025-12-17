Y finalmente llegó el día. Alexis Sánchez se convirtió en padre por primera vez luego que su novia, Alexandra Litvinova, compartiera en sus redes las primeras imágenes del bebé recién nacido.

La modelo europea compartió dos tiernas imágenes donde se ve un pie del bebé y otra donde aparece besando a Alexis y con su hijo (o hija) en brazos.

Hasta el momento ninguno de los padres ha revelado la fecha de nacimiento, el género del bebé y su nombre. Hace unas semanas se había especulado que era niña y que su nombre sería Bela.

En pocas horas, las imágenes que fueron tituladas como “Padres”, alcanzaron los 21 mil me gusta y más de 740 comentarios donde la gran mayoría felicitaban a la madre y al ídolo de la selección chilena.

“Muchas felicidades a los papis”, “Hermosas fotos”, “Dios bendiga a esa bebé” y “Muchas felicidades, familia”, fueron algunos de los comentarios que enternecieron las redes sociales de la modelo.

Las fotos de Alexis Sánchez papá