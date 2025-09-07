Palestino llegó al Estadio El Cobre de El Salvador para medirse ante Cobresal con la misión de sumar de a 3 para seguir soñando con la copa de la Liga de Primera 2025. Sin embargo, el cuadro local se hizo fuerte en casa y logró sumar una importante victoria.

El primer tanto de los “Mineros” lo anotó Diego Coelho cuando terminaba la primera parte. Tras un gran centro de César Munder, Coelho ganó de cabeza y logró batir a Sebastián Pérez metiendo el balón al rincón izquierdo del pórtico.

Luego a los 79′, apareció nuevamente Munder para desbordar rápidamente por la banda derecha y, tras un gran remate cruzado, logró poner el segundo del conjunto de Gustavo Huerta.

A los 83′, Astudillo recibió la cartulina roja directa tras una fuerte entrada sobre Gonzalo Tapia. Sin embargo, el juez José Cabero rectificó su decisión y el 22 de los “Mineros” solo fue amonestado.

Cuando el partido ya expiraba en los 90+6, cayó el descuento del “Tino Tino” tras un autogol de Tiznado luego de un gran centro de Tapia. Sin embargo, ya no hubo más tiempo para lograr el empate.

Así las cosas, Cobresal se mantiene en la séptima posición de la tabla con 35 unidades y le sacó cuatro de diferencia a Colo Colo que queda fuera de la zona de clasificación a Copas Internacionales. En tanto, el cuadro de La Cisterna sigue segundo con 39, aunque a 14 puntos del líder Coquimbo Unido.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 (Captura Promiedos)

Los próximos partidos de Cobresal y Palestino

Luego de este triunfo, ahora Cobresal se debe medir ante Huachipato el próximo sábado 13 de septiembre a contar de las 17:30 horas en El Cobre. A su vez, los “Árabes” recibirán a O’Higgins el mismo día pero desde las 15:00 horas en La Cisterna.