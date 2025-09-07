Este martes se cierran las Clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 para la Selección Chilena, conjunto que marcha último en la tabla de ubicaciones y sin ninguna chance de poder acceder a la cita mundialista.

El compromiso no se presenta fácil para La Roja, toda vez que deberá enfrentar a Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa, ex entrenador de Chile quien volverá al país después de mucho tiempo y seguramente será vitoreado por el Estadio Nacional en su totalidad.

Bielsa se vuelve a medir con Chile. | Foto: Photosport

Uno que fue dirigido por el ‘Loco’ y espera ansioso su regreso al coloso de Ñuñoa es Esteban Paredes, ex delantero de La Roja quien recordó al técnico trasandino: “Los mejores. Siempre lo he dicho, aprendí mucho de él desde que lo conocí y me enseñó algunos movimientos. Siempre lo he rescatado y le deseo lo mejor”, dijo.

“Hoy viene a jugar contra Chile y sabemos en el proceso de recambio que estamos. Esperemos que la Selección nos pueda dar una alegría en el último partido ante Uruguay”, complementó sobre Marcelo Bielsa y su duelo ante la Selección Chilena.

Lo cierto es que La Roja no se juega absolutamente nada frente a Uruguay y tratará de, al menos, dejar una buena impresión de cara a los amistosos que se vienen en la última parte del año y ya pensando en el próximo proceso clasificatorio.

Chile vs. Uruguay, día y hora

La Roja se presentará en el Estadio Nacional el próximo martes 9 de septiembre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde se medirá con Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.