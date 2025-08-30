Un verdadero partidazo se vivió en esta jornada en el Estadio El Teniente, en el duelo que enfrentaba a O’Higgins de Rancagua ante Audax Italiano por la 22° fecha de la Liga de Primera.

En un partido de alto impacto, el conjunto ‘Celeste’ se quedó con tres puntos claves y gracias a los goles de Maximiliano Romero, Martín Sarriafiore y Arnaldo Castillo se impuso por 3-2 ante los ‘Tanos’, quienes anotaron por Leonardo Valencia y Franco Troyansky.

Con esta victoria, el conjunto de O’Higgins de Rancagua logró escalar a la cuarta posición con 38 unidades, igualando a la Universidad de Chile, quien tiene dos partidos menos, por otra parte, Audax Italiano bajó al quinto lugar y se quedó con 37 puntos.

Para la próxima fecha, el elenco ‘Celeste’ se verá las caras ante Palestino en condición de visita en un duelo clave, mientras que los ‘Itálicos’ se enfrentarán como visitantes a Unión Española.

Romero abrió el camino al triunfo celeste | Foto: Photosport

