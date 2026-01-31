Deportes Limache venció a Colo Colo por 3-1 en su debut por la Liga de Primera 2026. El técnico tomatero Víctor Rivero, demostró plantear un encuentro muy superior a los dirigidos por Fernando Ortiz.

“El plan de juego lo llevaron a la perfección los muchachos. Llevamos a Colo Colo al escenario que queríamos”, declaró Rivero destacando el rendimiento de sus jugadores.

Las figuras del encuentro fueron Jean Meneses y Daniel “Popín” Castro quienes funcionaron como dupla estelar para sobrepasar a los Albos.

“El gran mérito es de ellos, de entenderse futbolísticamente, creo que ahí está la gran clave ofensivamente”, cerró el entrenador limachino.

Jean Meneses aportó con 2 goles y una asistencia, mientras que Daniel Castro con un tanto y también con una asistencia. Cabe destacar que “Takeshi” ya acumula 3 anotaciones y una asistencia en apenas dos partidos con la camiseta de Deportes Limache.

Deportes Limache fue ampliamente superior a Colo Colo

Sin quitarle mérito a la delantera tomatera, Colo Colo sufrió múltiples problemas defensivos que llevaron que el partido se le saliera de las manos.

¿Qué viene para los dirigidos por Víctor Rivero?

Limache deberá viajar a Chillán para enfrentar a Ñublense el próximo domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

En síntesis