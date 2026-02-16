Como pocas veces, un árbitro decidió hablar con los medios tras un partido de la Liga de Primera. Fue el caso del juez Héctor Jona, quien decidió romper el silencio y referirse a las simulaciones de los futbolistas en la competencia local.

Una vez finalizado el encuentro entre Deportes Limache y O’Higgins, donde el referee fue apuntado por los ‘Celestes’ por el tiempo de minutos adicionales que se jugó, Jona lanzó una ácida crítica a los futbolistas.

“Muchas veces se genera pérdida de tiempo en el fútbol nacional. Los jugadores se quedan mucho en el piso. Después los culpables lamentablemente somos nosotros”, señaló el árbitro al medio ‘Locos x El Capo’ en la zona mixta del estadio Lucio Fariña.

Jona dirigió Limache contra O’Higgins el fin de semana (Photosport).

“Es un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Los muchachos también deben colocar de su parte”, agregó el juez de 43 años.

“Ahora los medios se están dando cuenta. De ambas partes debemos tratar de poner un granito de arena para ir mejorando el fútbol nacional, ya que después van saliendo al extranjero. O’Higgins va a jugar afuera (Copa Libertadores) y muchas veces no es lo mismo. Todos queremos que nos vaya bien afuera”, enfatizó.

Respecto al tiempo adicional que dio en el juego entre el ‘Tomate Mecánico’ y el ‘Capo de Provincia’, Jona justificó su decisión y le tiró un palo al elenco de Rancagua: “Ellos tuvieron 90 o 100 minutos para poder hacer un gol y después nos cargan a nosotros, pero eso es parte del juego, y de la picardía del juego. Ambas partes tenemos siempre que poner un granito de arena y colaborar”, cerró.