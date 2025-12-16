Ya hay certezas de cuál es el equipo mexicano que está en la búsqueda del defensa Alan Saldivia de Colo Colo, quien está en vitrina en este mercado de fichajes y podría dejar el Estadio Monumental después de casi cinco años.

El zaguero uruguayo ha sido sondeado por varios equipos en esta ventana de pases, donde Peñarol se mostró interesado en repatriarlo, pero también está siendo promovido en México y Estados Unidos.

Según información de AS Chile, desde la Liga MX quien lo tendría en carpeta es el Querétaro, equipo donde acaba de asumir el entrenador chileno Esteban González, el mismo que fue campeón de la Liga de Primera 2025 con Coquimbo Unido.

El Chino habría acercado el nombre del defensor de 23 años a la dirigencia de los Gallos Blancos, pese a que su principal deseo era llevarse a un par de jugadores del cuadro Pirata. Pero existiría una cláusula que le impide realizar aquello.

Esta jornada, en su presentación, el técnico nacional respondió a la consulta de los posibles fichajes, pero no quiso adentrarse en nombres: “Los jugadores que me nombran tienen varias opciones, pero ahora no es prudente“.

Esteban González fue presentado como nuevo DT del Querétaro. (Foto: @clubqueretaro)

Mientras tanto, en Colo Colo están dispuestos a recibir ofertas por Saldivia y otras figuras, como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, considerando que necesitan hacer caja luego de una temporada para el olvido.

Cabe recordar que en mercados anteriores el charrúa tuvo ofrecimientos de la MLS, como del Orlando City, Houston Dynamo e incluso estuvo en la lista de posibles fichajes del Vancouver Whitecaps.

