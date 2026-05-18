El peleador nacional habló largo y tendido por primera vez tras su derrota ante Tofiq Musayev y asegura que volverá más fuerte que nunca.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes habló como pocas veces luego de caer ante el azerí Tofiq Musayev. El chileno realizó una profunda autocrítica en conversación con Gonzalo Egas, donde recordó los momentos más complejos de su último combate y dejó un potente mensaje sobre su futuro en la UFC, donde asegura que sigue firme en su sueño de convertirse en campeón.

Uno de los episodios más impactantes del combate fue el corte que sufrió en el rostro tras un codazo, una herida que necesitó cuatro puntos internos y ocho externos. Sin embargo, Bahamondes sorprendió al revelar que nunca sintió miedo durante la pelea. “Me toqué el corte y dije: ‘wow, tengo un bistec en la cara’. Pero no era miedo, era sorpresa”, confesó.

El peleador nacional explicó además que su mayor preocupación era que el árbitro o su esquina decidieran detener el combate. “Les pedía que me limpiaran rápido porque no quería que vieran la sangre entrando en mis ojos. Yo todavía me sentía bien”, sostuvo.

La Jaula analiza sus errores: “Aprendí la lección”

Lejos de buscar excusas, Bahamondes hizo una autocrítica detallada sobre su desempeño y reconoció fallas estratégicas que terminaron costándole caro.

“Siempre te dicen: control, daño, sumisión. Yo me salté el control y fui directo al daño. Eso le permitió levantarse rápido”, explicó sobre uno de los momentos claves del combate.

También admitió que confió demasiado en su jiu-jitsu, alejándose de lo que considera su principal fortaleza. “Me estaba yendo muy bien en el gimnasio, subió mi confianza, pero no debería haber olvidado que el striking es mi juego”, señaló.

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La “Jaula” Bahamondes se tiene fe pese a sus dos derrotas consecutivas en UFC.

Además, reconoció haberse obsesionado con buscar una sumisión. “En la UFC las sumisiones no salen tan fácil. El noventa por ciento de estos tipos son cinturones negros. Ya lo aprendí, de verdad lo aprendí”, agregó.

El mensaje más potente de Bahamondes tras perder: “Voy a ser campeón”

Pese al golpe anímico de la derrota, La Jaula dejó claro que su objetivo sigue intacto. Incluso, aseguró que esta caída no modificó en nada sus aspiraciones dentro de la compañía más importante de MMA del mundo.

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“Tengo toda una carrera por delante. Soy joven y sé que voy a ser campeón. Esto no cambia ninguno de mis planes. Sigo creyendo en el proceso”, afirmó.

La imagen de Bahamondes arrodillado dentro del octágono tras el combate también tuvo explicación. “No era tristeza. Era agradecimiento a Dios. Sería hipócrita agradecerle solo cuando gano”, comentó.

Finalmente, el chileno proyectó su regreso para septiembre y cerró con una declaración que resume su ambición: “Quiero darle a Chile su primer campeón de UFC y quiero que ese sea yo. No voy a dejar de trabajar hasta lograrlo, sin ninguna duda”.

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“Jaula” Bahamondes: Embajador de 1win

Fundada en 2016, 1win es una plataforma de criptomonedas dentro de la industria global del gaming. Operando en Asia, Latinoamérica y África, 1win ofrece una amplia gama de servicios adaptados a las audiencias regionales.

En 2024, 1win incorporó al actor Johnny Sins como embajador de marca. En 2025, la leyenda de las MMA Jon Jones se unió a 1win como embajador global. A comienzos de este año, el luchador profesional y artista marcial mixto estadounidense Gable Steveson pasó a formar parte del equipo global de embajadores de 1win.

En 2026, 1win incorporó al peleador de UFC Ignacio Bahamondes como su embajador en Chile, mientras que el rapero estadounidense Tyga se unió a la exclusiva comunidad VIP de 1win.