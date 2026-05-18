El chileno Benjamín Hites ganó las 24 Horas de Nurburgring en su categoría, mientras que Max Verstappen no pudo terminar la carrera.

Un chileno hace historia en los grandes circuitos del automovilismo mundial, pues ganó en su categoría en las 24 Horas de Nürburgring, donde compartió pista con el tetracampeón de la Fórmula 1: Max Verstappen.

Hablamos de Benjamín Hites, quien se coronó en la GT3 Cup2 junto a sus compañeros del equipo Black Falcon, quienes remontaron desde el fondo para subirse al primer lugar del podio.

Esto porque en la clasificación del jueves sufrieron un choque y un incendio, teniendo que hacer uso del carro de remplazo para la extensa carrera. De igual forma pudieron sacar la tarea adelante.

El cuarteto del equipo alemán realizó 148 giros al circuito del ‘infierno verde’ que tiene una extensión de 25,378 kilómetros, esto en 24 horas, 5 minutos, 33 segundos y 289 milésimas.

Además, quedaron en el puesto 18° de en la clasificación general, siendo el coche más rápido fuera de la serie principal, la GT3 SP9, donde por ejemplo Verstappen debió conformarse con el lugar 37° en la general.

El neerlandés iba liderando la prueba con su propio equipo, siendo la gran sensación del fin de semana. Pero a falta de 3 horas para el final de la carrera, el automóvil Mercedes-AMG GT3 presentó un fallo mecánico, por lo que tuvo que irse a los box para repararlo.

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Benjamín Hites en el podio de las 24 Horas Nürburgring. (Fotos: Prensa Benja Hites)

Esta fue la novena ocasión en que Benja Hites competía en una prueba de 24 horas. En 2023 ya había ganado en las 24 Horas de Spa Francorchamps en Bélgica.

“Fue genial e increíble todo lo acontecido. Empezamos el fin de semana con un accidente en la primera sesión de clasificación (jueves). Ahora somos los ganadores de la categoría gracias al equipo y mis compañeros. Todos hicieron un trabajo fantástico con el auto de reserva que nos llevó a este triunfo y sin cometer errores”, comentó el nacional tras la victoria.

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“Es una locura haber ganado las 24 Horas de Nürburgring. Es un sueño hecho realidad. Es un trabajo y objetivo cumplido. El auto de competencia se quemó y fue chocado. Quedó inservible. El equipo tomó el auto muleto que tenía y lo preparó. No pudimos volver a clasificar, así que nos fuimos a los últimos lugares en la categoría y en la general, pero hicimos una carrera correcta yendo a fondo, arriesgando y sin cometer errores. También tomamos buenas decisiones con los

neumáticos cuando llovía. Quiero agradecer a todos quienes me han apoyado hasta ahora y a los que me siguen”, completó el deportista abanderado por el Team Chile.

En síntesis