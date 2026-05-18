Johnny Herrera se lanza contra el responsable de la caída de Universidad de Chile ante Cobresal: “Para mí…”

El histórico ex portero de Universidad de Chile apunta sin asco al culpable de la derrota de la U ante Cobresal en el norte del país.

Universidad de Chile no da pie con bola en la Liga de Primera y acumuló una nueva caída el día de ayer, toda vez que Cobresal superó al cuadro azul con un golazo de Steffan Pino cuando el partido entraba en su recta final.

El equipo dirigido por Fernando Gago no hizo una buena presentación y no estuvo fino de tres cuartos de cancha hacia adelante, donde malogró oportunidades de gol y no tuvo la contundencia de otros partidos.

Si bien el tiro libre de Steffan Pino fue ‘de otro partido’, Johnny Herrera cree que Gabriel Castellón fue el culpable de que la U terminara cayendo en el norte del país: “Para mí tiene responsabilidad”, dijo en Todos Somo Técnicos de TNT Sports.

Cobresal superó a la U en el norte. | Foto: Photosport

Herrera complementa sus dichos y critica al portero diciendo que “Si sabes que le va a pegar fuerte, quédate en tu palo firme y achicar un poco el espacio. Si se adelantaba dos pasos estaba listo”, agregó.

¿Hubo responsabilidad de Gabriel Castellón? Lo cierto es que Steffan Pino pegó un zapatazo fuerte al ángulo donde había poco que hacer y terminó siendo la lápida para los azules en un partido para el olvido.

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Ahora, Fernando Gago y sus dirigidos tendrán descanso prolongado tras la suspensión del duelo ante O’Higgins de Rancagua. La U recién volverá a competir el 30 de mayo ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

En síntesis

Cobresal derrotó a Universidad de Chile con un gol de tiro libre de Steffan Pino.

Gabriel Castellón fue criticado por Johnny Herrera, quien le atribuyó responsabilidad en el gol.

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