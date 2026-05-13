El luchador y actor nacional quien triunfa en el extranjero, conversó con BOLAVIP y llenó de elogios a "La Primera".

Stephanie Vaquer sigue recibiendo reconocimientos por el tremendo momento que vive en la lucha libre mundial. Esta vez fue Ariel Levy quien se deshizo en elogios hacia la chilena, destacando todo lo que ha conseguido en escenarios como México, Japón y actualmente en WWE.

El luchador nacional conversó con BOLAVIP y no dudó en poner a Vaquer en lo más alto de la historia de la lucha libre chilena, valorando especialmente el impacto internacional que ha tenido su carrera durante la última década.

“Stephanie es la mejor luchadora en la historia de Chile, hombre, mujer, lo que sea, la que ha llegado más lejos, la que ha conseguido los mayores logros en México, en Japón y ahora en Estados Unidos en la WWE”, aseguró Levy.

Stephanie Vaquer se llena de elogios por parte del histórico Ariel Levy (Foto: @stephanie.vaquer)

El también actor y narrador en español de AEW destacó además que el éxito actual de Stephanie Vaquer no es casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo constante en la escena internacional. “Ella llega haciendo esto hace más de 10 años y está en el tope de la lucha libre mundial. Creo que es solo el comienzo para ella de una carrera que va a ser aún más legendaria”, añadió.

Levy también se refirió al presente físico de la chilena, explicando que tras meses de intensa actividad finalmente decidió tomarse una pausa para recuperarse. “Ahora obviamente se está tomando un descanso, el cuerpo está sintiendo porque le han sacado el jugo desde que debutó el año pasado y ahora por fin se está tomando un merecido descanso”, comentó.

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Finalmente, Ariel Levy dejó en claro que espera que la luchadora chilena continúe haciendo historia cuando vuelva al ring. “Cuando vuelva sin duda creo que va a seguir haciendo historia. Para mí, lo más grande Stephanie”, cerró.

Revisa acá las declaraciones de Ariel Levy: