En una enigmática publicación, la megaestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James anunció que este martes dará a conocer “la decisión de todas las decisiones”. Sin aclarar de qué se trata, el video ha generado una verdadera ola de especulación y que mantienen en vilo a la NBA.

En una secuencia de 10 segundos en las que aparece sentándose en una silla, el máximo anotador en la historia de la liga estadounidense de baloncesto publicó: “The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST.”, lo que generó la reacción inmediata de sus millones de seguidores en redes sociales.

Su publicación incluye un video en el que hace alusión a su primera gran decisión, aquella de 2010 que fue transmitida por ESPN, cuando anunció su fichaje por los Miami Heat. Ahora, el mundo entero especula con un posible retiro cuando está a punto de iniciar su temporada 23 en el profesionalismo.

LeBron James está a un paso de iniciar su temporada 23 en la NBA (Getty Images).

El impresionante palmarés de LeBron James

LeBron James, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, cuenta con un palmarés impresionante: ha ganado 4 campeonatos de la NBA (2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con Cleveland Cavaliers y 2020 con Los Angeles Lakers), ha sido nombrado MVP de la NBA en 4 ocasiones (2009, 2010, 2012 y 2013), ha disputado 10 finales de la NBA, ha sido seleccionado 19 veces al All-Star (hasta 2023) y ha logrado 3 medallas olímpicas con la selección de Estados Unidos, incluyendo 2 de oro (2008 y 2012) y 1 de bronce (2004), consolidando su estatus como uno de los deportistas más laureados y reconocidos de la historia del baloncesto.