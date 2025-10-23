La NBA continúa encendiendo motores en esta nueva jornada de temporada regular con dos partidos que prometen espectáculo y emociones de alto nivel. Este jueves, los focos estarán puestos en los duelos de Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors vs. Denver Nuggets.

En el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, los Pacers intentarán imponer su localía ante un Thunder en gran momento. El subcampeón que aún no cuenta con Tyrese Halliburton por lesión buscará hacer frente ante un quinteto que con Shai Gilgeous-Alexander a la cabeza, busca mantener el alto nivel que lo llevó a ser el MVP de la temporada.

En tanto, el gran duelo de la jornada se disputará en el Chase Center de San Francisco, donde Golden State Warriors con Stephen Curry al frente buscarán sumar su segundo triunfo en la temporada ante el temible quinteto de Denver con Nikola Jokic a la cabeza. Emoción pura se viene en la ‘Bahía’.

Thunder vs. Pacers, otro partidazo en la jornada de este jueves (Getty Images)

Programación NBA hoy jueves 23 de octubre

Horario: 20:30 (ARG/URU/CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX)

Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers

Horario: 23:00 (ARG/URU/CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX)

Denver Nuggets vs. Golden State Warriors

Dónde ver EN VIVO la NBA

Ambos partidos serán transmitidos en TV por la señal de ESPN y también en streaming a través del plan Premium de Disney+.