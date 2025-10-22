Este miércoles se disputa una nueva jornada de partidos de la fecha inaugural de la temporada regular de la NBA 2025-2026, donde destacan los enfrentamientos entre Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics y San Antonio Spurs ante Dallas Mavericks, entre otros.

NEW YORK, NEW YORK – OCTOBER 22: ESPN invites fans to get a bite of the NBA action at PopUp Bagels ahead of season tip-off on October 22, 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images for ESPN)

Cavaliers vs. Knicks: el gran partido de la jornada

Los ‘Cavs’, liderados por Donovan Mitchell, buscan dar un paso adelante esta temporada y consolidarse como uno de los candidatos serios en el Este tras una prematura eliminación prematura en los playoffs pasados. Con Darius Garland como socio en la ofensiva y Evan Mobley afianzado en la pintura, el quinteto de Ohio llega con la ilusión de empezar el curso con una victoria ante un rival directo.

En la otra vereda, los New York Knicks intentarán confirmar su crecimiento bajo la dirección de Tom Thibodeau. Con Jalen Brunson consolidado como la gran figura y Julius Randle buscando recuperar su mejor versión, el equipo neoyorquino apunta a mantenerse entre los mejores del Este.

Dallas y San Antonio es el otro partido que irá por ESPN esta jornada (Getty Images).

Programación NBA HOY miércoles 22 de octubre

Horario: 20:00 (ARG/URU/CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets

Miami Heat vs. Orlando Magic

Horario: 20:30 (ARG/URU/CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX)

Toronto Raptors vs. Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

Horario: 21:00 (ARG/URU/CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX)

Detroit Pistons vs. Chicago Bulls

New Orleans Pelicans vs. Memphis Grizzlies

Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks

Horario: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)

Los Angeles Clippers vs. Utah Jazz

Horario: 22:30 (ARG/URU/CHI), 20:30 (COL/ECU/PER), 19:30 (MEX)

San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks

Horario: 23:00 (ARG/URU/CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX)

Sacramento Kings vs. Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers

¿Qué canal transmite HOY la NBA En Vivo?

Para este miércoles 22 de octubre, los duelos entre Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks y Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs serán los únicos que irán por ESPN 2 y el plan Premium de Disney+. El resto de los cotejos podrás verlo por NBA League PASS.