Este sábado marcaría un antes y un después para los fanáticos de las artes marciales mixtas en Latinoamérica, ya que comenzaría oficialmente la nueva etapa de transmisiones de UFC a través de Paramount Plus.

El cambio no solo implica una nueva plataforma de emisión, sino también una transformación completa en la experiencia televisiva para quienes siguen semana a semana los eventos de la compañía.

Durante años, la audiencia hispanohablante se acostumbró al estilo y las voces que acompañaron las grandes noches de UFC por ESPN. La salida de esa señal genera un sentimiento de nostalgia entre muchos seguidores, que reconocen el valor que tuvo ese equipo en la masificación del deporte en la región.

Ivette, Tonga y Andrés no seguirán relatando la UFC para Latinoamérica. (Foto: ESPN)

En ese contexto, también se lamenta que ya no estarían presentes relatores históricos para el público latino como ‘Tonga’ Reyno, Andrés Bermúdez ni la periodista Ivette Hernández, quienes se transformaron en referentes para varias generaciones de fanáticos y ayudaron a entender el crecimiento de la disciplina.

Los nuevos relatores para UFC

De cara a esta nueva etapa, trascendió que el equipo de transmisiones en español para Paramount Plus estaría encabezado por Víctor Dávila, quien asumiría el rol de narrador principal en las veladas más importantes de la compañía. Su nombre ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y en comunidades de seguidores de UFC.

Junto a él, también aparecería Troy Santiago como una de las voces centrales del proyecto, aportando análisis técnico y una mirada más cercana al octágono. La idea de la nueva propuesta sería combinar relato con comentarios especializados para enriquecer la experiencia del espectador.

Víctor Dávila y Troy Santiago serán las voces que narrarán la UFC para Paramount en español. Alexa Grasso y otros peleadores de renombre estarán como comentaristas ocasionalmente.

Por ahora, todo esto se maneja en tono condicional, ya que aún no existe una confirmación oficial pública por parte de UFC o Paramount Plus. Sin embargo, la expectativa crece entre los fanáticos, que aguardan atentos el debut de esta nueva era en las transmisiones en español del evento de MMA más importante del mundo.

DATOS CLAVE



