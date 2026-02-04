Brandon Moreno ya tiene rival confirmado para su esperado combate en la Ciudad de México. Tras la baja de Asu Almabayev por lesión, la UFC cerró rápidamente el escenario y definió que el irlandés Lone’er Kavanagh será finalmente quien enfrente al excampeón peso mosca, despejando la incertidumbre que se instaló en los últimos días.

La caída del peleador kazajo obligó a la compañía a mover fichas a contrarreloj. Almabayev, uno de los nombres en ascenso dentro de la división, quedó fuera del evento tras sufrir una lesión en la mano derecha, situación que dejó a Moreno sin oponente cuando el show ya estaba a la vuelta de la esquina.

En ese contexto, Kavanagh apareció como la opción más viable para salvar el combate. El irlandés aceptó adelantar su calendario y asumir el desafío en territorio mexicano, tomando una pelea de alto riesgo frente a una de las figuras más importantes de la categoría y el primer campeón mexicano en la historia de la UFC.

Brandon Moreno tiene nuevo rival para UFC CDMX (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC)

Para Brandon Moreno, la confirmación del nuevo rival implica un giro importante en su preparación. El excampeón deberá ajustar su estrategia en tiempo récord para enfrentar a un peleador con un estilo distinto al de Almabayev, lo que añade un grado extra de dificultad a su regreso ante su gente.

Desde la vereda del europeo, el duelo representa una oportunidad dorada. Enfrentar a Moreno en la Arena Ciudad de México le permite a Kavanagh saltar de golpe al radar de la división mosca, con la posibilidad de posicionarse rápidamente si logra un triunfo inesperado.

Así, la UFC logra rearmar una pelea clave para su desembarco en México, manteniendo a Brandon Moreno como eje central del evento. Con rival definitivo y sin margen para más cambios, el excampeón azteca se prepara para una noche que promete ser intensa, cargada de presión y con la expectativa de su público empujando desde las tribunas.

DATOS CLAVE

Lone’er Kavanagh fue confirmado oficialmente como el nuevo rival de Brandon Moreno para el evento de la UFC en Ciudad de México.

El peleador irlandés aceptó el combate a contrarreloj, reemplazando a Asu Almabayev, quien quedó fuera por una lesión en su mano derecha.