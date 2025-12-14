La luchadora chilena Stephanie Vaquer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a la leyenda John Cena, quien le puso punto final a su exitosa carrera en la lucha profesional en el evento estelar “Saturday Night’s Main Event”.

La leyenda estadounidense de 48 años y 16 veces campeón, cerró su trayectoria en el cuadrilátero tras sufrir una dura derrota ante Gunther en Washington D.C.

Tras el emotivo adiós de Cena con su carismática sonrisa, la luchadora chilena compartió un emotivo mensaje de despedida para el ídolo de generaciones: “Soy parte de la generación que inspiraste a nunca rendirse. GRACIAS John Cena”, escribió Vaquer.

Vaquer ya había mostrado su fanatismo por Cena hace unos días, cuando tras bambalinas fue captada realizando el icónico gesto de “You Can’t See Me”.‘

Con la derrota que marcó su adiós de la lucha profesional, ahora Cena se enfocará en su carrera como actor en Hollywood, aunque mantendrá un íntimo vínculo con la WWE como embajador de la compañía.

