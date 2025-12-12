Stephanie Vaquer ha tenido un año realmente de ensueño en la WWE, alzándose como una de las figuras más importantes de todo el roster. Es por ello que, cada una de sus acciones toman muchísima relevancia a nivel mediático en el país.

‘La Primera’ es -como dice su apodo- la primera en muchos aspectos. Primera chilena en llegar al roster principal de la WWE, primera chilena y sudamericana campeona de WWE, primera mujer doble campeona de NXT y así un gran número de otros increíbles logros.

Esta vez, la luchadora oriunda de San Fernando se pronunció respecto del día de las Elecciones Presidenciales 2025, donde Chile definirá entre Jeannette Jara o José Kast como nuevo Presidente de la nación.

El enigmático mensaje de Stephanie Vaquer

A través de sus redes sociales, la hoy campeona mundial femenina de la compañía de lucha libre más grande del planeta publicó una historia con un extraño mensaje.

“La cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Murieron todos. Incluso el grillo que votó nulo y la mosca que no fue a votar“, decía su texto.

El mensaje de Stephanie Vaquer de cara a las Elecciones Presidenciales 2025.

Si bien Stephanie Vaquer no se pronunció respecto a ningún candidato, aquello fue tema de debate por parte de sus seguidores en redes sociales quienes, como en cada post alusivo a este tema, especulan sobre a quién iba dirigido el mensaje y sobre quién debiese ser el nuevo mandatario o mandataria del país.

