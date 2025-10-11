Stephanie Vaquer vuelve a hacer historia en WWE. Esta jornada, “La Primera” conquistó los corazones de los fanáticos de Australia en el evento Crown Jewel llevado a cabo en Perth, lugar en donde se alzó como nueva campeona de este evento en su edición 2025.

En frente, la oriunda de San Fernando se midió ante Tiffany Stratton, actual campeona femenina de la compañía. Pese a los grandes pergaminos y el largo recorrido de su oponente en la empresa, Vaquer logró imponer su estilo único que tanto encandila a los fans del wrestling mundial.

En una ardua batalla que se extendió por cerca de 15 minutos, Stephanie Vaquer encendió a un no muy efusivo público con su popular “Devil’s Kiss”. Sin embargo, este no fue suficiente para aún doblegar a la también campeona de WWE.

Fue recién con su nuevo y revolucionario Spiral Tap que logró dejar tendida en la lona a su oponente, logrando quedarse con la cuenta de tres a su favor para así alzarse con el cinturón del evento Crown Jewel 2025, y el respectivo anillo que también otorgan por quedarse con este título, algo así como los anillos de la NBA o la NFL.

Tras la pelea, dejó estas palabras sobre el cuadrilátero: “Australia, estoy muy feliz de estar aquí, esta noche hicimos historia juntos”.

La campeona del mundo ahora se quedó con el cinturón en el Crown Jewel 2025. (Foto: Getty Images)

Stephanie Vaquer: Condecorada nada menos que por el gran Triple H

Stephanie Vaquer alza de esta forma su CUARTO TÍTULO en la empresa de lucha libre más grande del mundo. Antes, fue campeona norteamericana de NXT, campeona femenina absoluta de la marca y ahora es la campeona mundial femenina de todo WWE.

El cetro del evento Crown Jewel 2025 es su cuarto título conseguido en la compañía en poco más de un año, lo que la eleva como una de las luchadoras más importantes que existe hoy en la World Wrestling Entertainment.