Stephanie Vaquer lucha este sábado frente a Nikki Bella en el gran evento Survivor Series: War Games de WWE. Pero antes de su importante combate, ‘La Primera’ no quiso quedarse fuera de la gran cruzada que tiene unido a todo el país: la Teletón.

Durante este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, se está llevando a cabo la Teletón 2025 que debe cumplir una meta de más de 40.000 millones de pesos.

Como es de costumbre, muchos famosos donan importantes artículos para una cruzada conocida como la ‘lucatón’, que consiste en subastar diferentes cosas, entre ellas, camisetas de fútbol, zapatos o básicamente cualquier artículo de valor para los fans.

Stephanie Vaquer dona a la Teletón sus famosos cuernitos con los que luchó en WWE Crown Jewell (Foto: WWE)

Es por ello que la oriunda de San Fernando se manifestó a través de las redes de la Teletón para comunicar que donará sus famosos cuernos con los que hace ingreso a cada combate en WWE.

Pero no son unos cuernos cualquiera, sino que son los cuernos con los que disputó el título de Crown Jewell 2025 en Arabia Saudita frente a Tiffany Stratton, donde conquistó el que ha sido -hasta ahora- su tercer título en solo un año como parte del roster principal de la máxima compañía de lucha libre del mundo.

Así comunicó Stephanie Vaquer su gran aporte a la Teletón

