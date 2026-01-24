La espera terminó y UFC 324 ya vive su jornada más intensa. Este sábado se disputa la primera gran velada del 2026, evento que además marca una nueva etapa en las transmisiones para Latinoamérica al emitirse ahora por Paramount Plus. El combate estelar tiene todos los ingredientes de una pelea histórica: Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje por el cinturón interino del peso ligero (155 libras).

El choque entre el británico y el estadounidense ha generado enorme expectativa entre los fanáticos del MMA. Por un lado, Pimblett llega con su carisma y ascenso meteórico en la compañía; por el otro, Gaethje aporta su experiencia, potencia y trayectoria como uno de los peleadores más temidos de la división. El resultado podría redefinir el panorama de las 155 libras en UFC.

Antes del evento principal, la cartelera también ofrece duelos de alto impacto. Uno de los más atractivos será el enfrentamiento entre Sean O’Malley y Song Yadong, en la categoría peso gallo, una pelea que promete velocidad, técnica y mucha intensidad entre dos estilos muy distintos pero igualmente peligrosos.

Otro combate que se roba las miradas es el de los pesos completos entre Waldo Cortes-Acosta y Derrick Lewis. La presencia de Lewis garantiza potencia y espectáculo, mientras que Cortes-Acosta buscará consolidarse en la división más pesada de la compañía en una pelea que podría terminar en cualquier momento.

