Tras más de un mes sin acción en el octágono más importante del mundo, vuelve finalmente la UFC con su primer gran evento de este 2026, velada que antes de llevarse a cabo sufrió un duro traspié.

Y es que hace algunos días, la campeona del peso gallo femenino, Kayla Harrison, sufrió una dura lesión de cuello que la marginó de su combate ante la exdoble campeona Amanda Nunes, razón por la que dicho combate fue finalmente suspendido y se desconoce para cuándo será reagendado o de siquiera si podrá materializarse.

Pero dejando las malas noticias de lado y enfocándonos en lo positivo, las 155 libras vuelven al protagonismo cuando en la batalla estelar, Paddy Pimblett se mida ante Justin Gaethje por el título interino del peso ligero.

El combate se da en medio de la polémica que tiene al campeón Ilia Topuria algo alejado de la compañía debido a situaciones familiares. Quien levante este título, de seguro podría estar pronto midiéndose ante ‘El Matador’ una vez decida volver a subirse a la lona.

¿Quién transmitirá UFC 324 EN VIVO?

Como ya es sabido, UFC no irá más por las pantallas de ESPN y por ende, tampoco mediante Disney+.

El encargado ahora de la transmisión de todos los eventos de la compañía de ahora en adelante será el gigante Paramount Plus, quienes cerraron un acuerdo multimillonario con la compañía hace algunos meses.

UFC 324: horarios para toda Latam

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Cartelera completa UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Estelares

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales