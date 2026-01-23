Este sábado 24 de enero se vivirá una de las veladas más esperadas de UFC en este inicio de año: UFC 324, el primer gran evento numerado de la compañía en 2026, con una cartelera que incluye el combate estelar entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje.

Para los fanáticos del MMA será especial, porque por primera vez esta nueva era de la UFC se transmitirá exclusivamente a través de Paramount+, lo que implica cambios tanto en la forma de ver las peleas como en los requisitos de suscripción.

Si siempre seguías los eventos de UFC por ESPN, es importante que te prepares para esta transición. Para ver UFC 324 y todos los eventos de este año necesitarás una suscripción activa a Paramount+, que incluye la transmisión en vivo de las peleas principales, preliminares y contenido exclusivo de artes marciales mixtas.

¿Cuáles son los valores de Paramount+?

Para comenzar, el primer paso es crear una cuenta en Paramount+. Puedes hacerlo ingresando al sitio web oficial o descargando la app en tu dispositivo (smart TV, smartphone o tablet). Una vez en la plataforma, solo debes presionar “Suscribirse”, completar tus datos (correo electrónico, contraseña y método de pago) y elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

Paramount+ ofrece dos formas de suscripción: una mensual y otra anual. En pesos chilenos, el plan mensual cuesta $4.299 CLP al mes, que equivale aproximadamente a unos 5 – 5,50 USD dependiendo del tipo de cambio. Por otra parte, el plan anual cuesta $38.490 CLP, lo que equivale a unos 45 – 47 USD al año, y representa un ahorro si piensas ver eventos durante todo el año, quedando en cerca de $3.208 CLP al mes.

La ventaja del plan anual es que suele salir alrededor de 25% más barato comparado con pagar mes a mes durante todo el año. Con cualquiera de las dos suscripciones podrás ver UFC 324 en vivo, así como otras peleas, documentales, programas especiales y contenido adicional que ofrece la plataforma.

Recuerda que la suscripción se renueva automáticamente a menos que la canceles antes de la fecha de corte, así que si solo quieres ver este evento puntual, revisa cómo gestionar la cancelación después de pagar. Con la cuenta creada y la suscripción activa, estarás listo para disfrutar de toda la acción de UFC 324, incluidos los enfrentamientos preliminares y la pelea principal entre Pimblett y Gaethje por el título interino de las 155 libras.

DATOS CLAVE

UFC 324 se transmitirá exclusivamente por Paramount+ este sábado 24 de enero, con la estelar entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje.

El plan mensual en Chile cuesta $4.299 CLP, mientras que el anual vale $38.490 CLP (lo que baja el costo mensual a aprox. $3.208 CLP).