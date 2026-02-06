Un olvidado estadio del fútbol chileno volverá a ser protagonista esta temporada en Primera B, debido a que el principal coliseo de la región de Antofagasta, el Calvo y Bascuñán será protagonista de una fuerte y millonaria remodelación.

Se trata del estadio Parque Juan López, el que durante varios meses albergará los partidos de local de Deportes Antofagasta en la Liga de Ascenso.

El pequeño recinto ya fue utilizado por los ‘Pumas’ hace unos años atrás cuando en 2011 por ejemplo, hizo gran parte de la campaña que lo llevó a coronarse campeón del ascenso.

Así luce actualmente el estadio Parque Juan López de Antofagasta (Créditos: Carlos Marcillo/ PrimeraBChile.cl).

Ahora, el sitio especialista en la categoría PrimeraBChile.cl publicó una serie de fotografías del actual estado del campo de juego del Parque Juan López, el que será la casa de los nortinos este 2026.

Cabe mencionar que el estadio Calvo y Bascuñán sufrirá importantes cambios donde se destaca el cambio de césped natural a sintético. “Estamos hablando de la misma cancha, el mismo proveedor que está hoy día en el Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, no menos que eso”, señaló hace unas semanas el alcalde de la ciudad, Sacha Razmilic.

En esa línea el jefe comunal dio cuenta de los esfuerzos por habilitar la cancha del Juan López, para que el elenco que dirige Luis Marcoleta “no tenga que jugar ni un solo partido fuera de la comuna y podamos seguir trabajando acá. Ese es el objetivo”.