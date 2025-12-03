Deportes Temuco no quiere volver a pasar zozobras en 2026 y por ello se lanzó a trabajar desde ya: ratificó a su cuerpo técnico para la siguiente temporada. El club de Marcelo Salas tiene listo a su entrenador.

A través de redes sociales, se confirmó que Arturo Sanhueza se mantendrá a cargo del desafío. Si bien en primera instancia se habló de su partida, tendrá la misión de permanecer en la banca.

“¡Cuerpo técnico albiverde 2026 confirmado! Hoy ratificamos y presentamos al equipo que liderará nuestro proyecto deportivo para la próxima temporada 2026 al mando del Pije”, destacó la publicación institucional.

En dicha línea, la misiva indicó que Jonatan Cisterna será el Ayudante Técnico, mientras que Cristóbal Rivas realizará labores de Ayudante Físico y Jaime Caro se desempeñará como Preparador de Arqueros.

Cabe mencionar que en la última campaña de Primera B, el elenco de La Araucanía concluyó en la duodécima ubicación de la tabla de posiciones. Rozó la pérdida de categoría.

Arturo Sanhueza se mantendrá dirigiendo a Deportes Temuco en Primera B. (Imagen: Photosport)

Los números de Arturo Sanhueza en Deportes Temuco

Tras su arribo al conjunto sureño en septiembre de 2025, el DT en cuestión alcanzó a dirigir cinco compromisos. En ellos, logró una victoria, dos empates y dos derrotas.

Luego de su ratificación en el cargo, tendrá que trabajar a toda máquina para alcanzar el deseo de Marcelo Salas y compañía: el anhelado ascenso a la categoría de honor.

En resumen: