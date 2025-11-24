Un verdadero terremoto sacude a Santiago Wanderers tras la dolorosa eliminación por penales a manos de Cobreloa en la liguilla de ascenso. La caída sentenció a los ‘Caturros’ a jugar otra temporada más en la Primera B.

Además, la derrota en Calama no solo cerró la ilusión del ascenso, sino que también abrió el periodo de término de contrato de varios jugadores del plantel porteño. Con el fin de la temporada, un importante grupo de futbolistas concluye su vínculo contractual con el Decano, situación que obligará a la dirigencia caturra a tomar decisiones de cara al 2026.

Según dio a conocer el sitio Primera B Chile, la lista de futbolistas que finalizan contrato es extensa e incluye tanto titulares como refuerzos que llegaron este año y canteranos que tuvieron participación en el primer equipo. En total, 18 jugadores quedan en condición de libres.

Varios jugadores terminan contrato en Santiago Wanderers (Photosport).

Jugadores que terminan contrato en S. Wanderers

Víctor Espinoza

Leandro Navarro

Diego Torres

Joaquín Pereyra

Josepablo Monreal

John Valladares

Bayron Martínez

Franco Cubillos

Axel Herrera

Enzo Gutiérrez

Juan Ignacio Duma

John Salas

Víctor González Chang

Maximiliano Cuadra

Jorge Paul Gatica

Ethan Espinoza

Marcos Velásquez

Raúl Olivares



En las últimas semanas, Santiago Wanderers volvió a estar en el centro de la noticia debido a los rumores sobre una posible venta de la institución. Se habló incluso de que David Pizarro estaría interesado en adquirir las acciones de Reinaldo Sánchez, actual propietario del club porteño.

Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la opción terminó diluyéndose. Por ahora, el cuadro ‘Caturro’ deberá enfocarse en reconstruir su proyecto deportivo para volver a pelear en la Primera B durante la próxima temporada.