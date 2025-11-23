David Pizarro es un nombre que está absolutamente identificado con Santiago Wanderers, más allá de que los hinchas caturros no le perdonan que no haya terminado su carrera ahí y lo hiciera en Universidad de Chile.

El día de ayer, el ‘fantasista’ participó de un duelo de leyendas de la Selección Chilena y abordó el futuro de la institución que lo vio nacer futbolísticamente: “Hay una persona que puede comprar a Santiago Wanderers, que es un ‘wanderino’ de tomo y lomo, que es Hernán Cortés”, dijo sobre el futuro del club.

David Pizarro se ilusiona con dirigir a Santiago Wanderers. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex jugador de fútbol no titubea en decir que “Tiene la capacidad. Si se rodea de gente capaz, que le puede ayudar, es el nombre. Si se va la familia Sánchez, él debería tomar el cargo”.

Consultado sobre si se ilusiona con hacer su debut como director técnico en Santiago Wanderers, David Pizarro habla fuerte y claro: “Había planeado terminar mi carrera ahí y no se dio. El fútbol no te dice dónde iniciaré mi carrera, no lo sé”.

¿Dirigirá a Santiago Wanderers? De momento, el futuro de Pizarro es incierto y lo único concreto es que el cuadro de la Región de Valparaíso se juega este domingo el paso a las semifinales en la Liguilla de Ascenso pensando en el 2026.

