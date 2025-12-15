Santiago Wanderers arrancará el 2026 con la obligación de lograr el ascenso a Primera División tras cinco años en la categoría de plata del fútbol chileno. Luego de quedar eliminado en la liguilla ante Cobreloa, los ‘Caturros’ dejaron atrás el ciclo de Domingo Sorace para comenzar una nueva era.

En las últimas horas, el conjunto de Valparaíso oficializó lo que ya era un secreto a voces: la llegada del técnico uruguayo Francisco Palladino, quien tendrá su segunda oportunidad en el Decano luego de haberlos dirigido entre 2023 y 2024.

De hecho, de la mano de Palladino, Wanderers estuvo a punto de ascender cuando cayó en la final de la liguilla ante Deportes Iquique por lanzamientos penales. Incluso, en aquella temporada, los porteños estuvieron cerca de lograr el título y ascender directamente.

“Llegó el momento de terminar nuestra historia, vamos por todo”, publicó Santiago Wanderers en sus redes sociales al confirmar el arribo del técnico uruguayo, quien el año pasado tuvo un breve paso por Unión San Felipe.

Ahora, Palladino tendrá que reestructurar el plantel wanderino tras la confirmación de varias salidas como los casos de Juan Ignacio Duma, Víctor González Chang, Jorge Paul Gatica, Joaquín Pereyra, JosePablo Monreal y Ethan Espinoza.