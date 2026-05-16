El Decano volvió a golear y esta vez lo hizo por 3-0 en su visita a Curicó Unido, por la fecha 12 de la Liga de Ascenso.

Un triunfazo consiguió este sábado Santiago Wanderers por la duodécima fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, pues el Decano se impuso por 3-0 a Curicó Unido en La Granja.

Los Caturros venían de golear por 5-1 a Cobreloa y esta jornada sumaron un nuevo triunfo abultado, con los goles de Denilson San Martín (28′), autogol de Nicolás Fernández (34′) y Vicente Vargas (89′).

Con este resultado, los porteños alcanzaron la segunda posición con 22 puntos, quedando a dos unidades del líder provisorio que es el cuadro minero, que esta jornada venció por 4-1 a Deportes Copiapó en Calama.

Santiago Wanderers festejó en la Región del Maule. (Foto: @wanderersoficial)

Por su parte, los albirrojos no se pueden alejar de la zona baja de la clasificación y siguen en la decimocuarta posición con 11 unidades. Más atrás está Deportes Santa Cruz (7 pts) y en puesto de descenso su clásico rival: Rangers de Talca (3 pts), que hoy volvió a perder ante Unión San Felipe.

La fecha 12 de la Primera B se seguirá disputando mañana (domingo), cuando Santa Cruz reciba a Deportes Temuco y Unión Española haga lo propio frente a Deportes Iquique. Ambos partidos se jugarán a las 19:00 horas.

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La tabla de posiciones de la Primera B 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 24 12 7 3 2 25 14 +11 2 Wanderers 22 12 6 4 2 25 15 +10 3 Puerto Montt 22 11 7 1 3 15 8 +7 4 San Marcos 21 11 5 6 0 16 8 +8 5 Antofagasta 20 11 6 2 3 20 13 +7 6 Recoleta 19 12 6 1 5 21 21 0 7 Magallanes 18 12 5 3 4 19 19 0 8 Unión Española 17 11 5 2 4 14 11 +3 9 Copiapó 15 12 4 3 5 16 21 -5 10 Deportes Temuco 14 11 3 5 3 17 15 +2 11 San Luis 13 11 3 4 4 17 19 -2 12 Unión San Felipe 12 12 3 3 6 10 20 -10 13 Deportes Iquique 11 11 2 5 4 13 15 -2 14 Curicó Unido 11 12 2 5 5 13 23 -10 15 Santa Cruz 7 11 1 4 6 14 21 -7 16 Rangers 3 12 0 3 9 11 23 -12

En síntesis