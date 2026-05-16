Un triunfazo consiguió este sábado Santiago Wanderers por la duodécima fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, pues el Decano se impuso por 3-0 a Curicó Unido en La Granja.
Los Caturros venían de golear por 5-1 a Cobreloa y esta jornada sumaron un nuevo triunfo abultado, con los goles de Denilson San Martín (28′), autogol de Nicolás Fernández (34′) y Vicente Vargas (89′).
Con este resultado, los porteños alcanzaron la segunda posición con 22 puntos, quedando a dos unidades del líder provisorio que es el cuadro minero, que esta jornada venció por 4-1 a Deportes Copiapó en Calama.
Santiago Wanderers festejó en la Región del Maule. (Foto: @wanderersoficial)
Por su parte, los albirrojos no se pueden alejar de la zona baja de la clasificación y siguen en la decimocuarta posición con 11 unidades. Más atrás está Deportes Santa Cruz (7 pts) y en puesto de descenso su clásico rival: Rangers de Talca (3 pts), que hoy volvió a perder ante Unión San Felipe.
La fecha 12 de la Primera B se seguirá disputando mañana (domingo), cuando Santa Cruz reciba a Deportes Temuco y Unión Española haga lo propio frente a Deportes Iquique. Ambos partidos se jugarán a las 19:00 horas.
La tabla de posiciones de la Primera B 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|24
|12
|7
|3
|2
|25
|14
|+11
|2
|Wanderers
|22
|12
|6
|4
|2
|25
|15
|+10
|3
|Puerto Montt
|22
|11
|7
|1
|3
|15
|8
|+7
|4
|San Marcos
|21
|11
|5
|6
|0
|16
|8
|+8
|5
|Antofagasta
|20
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|+7
|6
|Recoleta
|19
|12
|6
|1
|5
|21
|21
|0
|7
|Magallanes
|18
|12
|5
|3
|4
|19
|19
|0
|8
|Unión Española
|17
|11
|5
|2
|4
|14
|11
|+3
|9
|Copiapó
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|21
|-5
|10
|Deportes Temuco
|14
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|+2
|11
|San Luis
|13
|11
|3
|4
|4
|17
|19
|-2
|12
|Unión San Felipe
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|20
|-10
|13
|Deportes Iquique
|11
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|14
|Curicó Unido
|11
|12
|2
|5
|5
|13
|23
|-10
|15
|Santa Cruz
|7
|11
|1
|4
|6
|14
|21
|-7
|16
|Rangers
|3
|12
|0
|3
|9
|11
|23
|-12
Hincha de Cobreloa sufre grave caída tras festejar el cuarto gol ante Deportes Copiapó: abandonó el estadio en ambulancia
En síntesis
- Santiago Wanderers venció 3-0 a Curicó Unido en el estadio La Granja.
- El equipo porteño alcanzó la segunda posición de la tabla con 22 puntos.
- Cobreloa lidera la clasificación con 24 unidades tras vencer 4-1 a Deportes Copiapó.