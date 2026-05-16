Marcelo Díaz anticipa golpe de timón por parte de Fernando Gago en Universidad de Chile: “Ojo con…”

El periodista y reportero que cubre a los azules en TNT Sports anticipa un cambio en la formación de la U ante Cobresal.

Universidad de Chile está 100% mentalizada en su próximo encuentro por la Liga de Primera 2026, en donde deberá visitar a Cobresal en la altura de El Salvador con la urgencia de devolverse a Santiago con los tres puntos.

Para el duelo frente a los nortinos, Fernando Gago estaría pensando en un radical cambio según informó el periodista Marcelo Díaz, quien en Pelota Parada de TNT Sports dio a conocer de qué se trata.

Eduardo Vargas asoma como titular ante Cobresal. | Foto: Photosport

“Arriba debiera jugar Guerrero por un lado, Vásquez por el otro y yo dejaré abierta la duda con Eduardo Vargas o Juan Martín Lucero”, dijo en relación a quién sería el delantero nominal de los azules frente a Cobresal.

En esa misma línea, Díaz informa que “Ojo con Eduardo Vargas. Lo decide el mismo domingo en El Salvador, pero Eduardo Vargas podría ser titular. Dejaré abierta esa posibilidad de acuerdo a lo que ha venido entrenando Fernando Gago”.

¿Eduardo Vargas o Juan Martín Lucero? Con el escepticismo que acostumbra a Fernando Gago, recién mañana se sabrá cuál de los dos delanteros azules será el encargado de iniciar el encuentro donde la U necesita imponerse sí o sí.

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En síntesis

Universidad de Chile visitará a Cobresal en la altura de El Salvador por la liga.

El entrenador Fernando Gago evalúa alinear como delantero titular a Eduardo Vargas.

El atacante Juan Martín Lucero es la otra opción ofensiva que maneja el cuerpo técnico.