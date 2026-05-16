El partido estuvo detenido varios minutos cerca del término, mientras el barrista era atendido por personal médico.

Un grave accidente ocurrió este sábado en el partido entre Cobreloa y Deportes Copiapó por la fecha 12 de la Liga de Ascenso, o más conocida como la Primera B.

Esto porque un hincha del cuadro loíno cayó desde lo más alto de la reja divisoria entre la galería sur y la cancha en el Estadio Zorros del Desierto, esto al momento en que festabaja el cuarto gol del equipo naranja, que se impuso por 4-1.

El árbitro tuvo que parar el partido a los 83 minutos mientras los jugadores y el cuerpo médico de Cobreloa fueron al rescate del barrista, prestándole los primeros auxilios.

Según la información que dieron a conocer en la transmisión televisiva de TNT Sports, el fanático sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, perdiendo el conocimiento tras impactar contra el suelo, en una zona de cemento.

Rápidamente tuvo que ingresar la ambulacia, que se lo llevó de urgencia al Hospital del Loa en Calama.

El barrista tuvo que ser retirado en ambulancia. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

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Luego de varios minutos de pausa, el partido se reanudó sin modificarse el marcador, pues Cobreloa goleó por 4-1 a Copiapó, con conquistas de Cristián Insaurralde, Gustavo Gotti y doblete de Álvaro Delgado, encaramándose en el primer lugar de la tabla de posiciones en el ascenso.

En síntesis