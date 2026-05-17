La derrota frente a Unión San Felipe y que hundió aún más al elenco rojinegro, terminó por sentenciar el destino del 'Pillo' Vera en Talca.

Rangers de Talca volvió a sufrir un duro golpe en la Primera B y la derrota de este sábado ante Unión San Felipe terminó por sentenciar el ciclo de Jaime Vera en la banca rojinegra.

El “Pillo” no logró sacar al conjunto talquino del fondo de la tabla de posiciones en una campaña para el olvido. Rangers no conoce de victorias en el torneo y registra apenas tres empates y nueve derrotas en 12 fechas disputadas, números que tienen al equipo hundido en la parte baja del Ascenso.

Rangers está totalmente hundido en la tabla de Primera B (Facebook).

Tras la caída en el Valle del Aconcagua, la situación se volvió insostenible para la dirigencia piducana. Según información de Bolavip Chile, el club tomó la decisión de poner fin anticipado al proceso de Vera, quien había arribado al club con la misión de levantar a un plantel golpeado tras un complejo inicio de temporada.

El experimentado entrenador venía de conseguir el ascenso a Primera B el año pasado junto a Deportes Puerto Montt, lo que había generado altas expectativas en Talca. Sin embargo, los malos resultados y la falta de reacción del equipo terminaron por acelerar su salida.

De esta manera, Vera se transforma en el segundo técnico despedido por Rangers en lo que va de la temporada 2026, luego de la salida de Erwin Durán a comienzos de año.

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En resumen…