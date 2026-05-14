El defensor tiene definida su postura para asegurar su continuidad en Universidad de Chile. Ya confirmó que quiere seguir en el club.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y no solo tiene que cerrar negociaciones por incorporaciones, sino que también por renovaciones. Una de ellas, para determinar el futuro de Matías Zaldivia.

Si bien el defensor de 35 años confesó que quiere seguir en el club, Marcelo Díaz aseguró que hay una exigencia por parte del futbolista para que ello se concrete. Y tendrá que ser visada por Azul Azul.

Según detalló el periodista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el zaguero definió su postura para firmar la extensión de su vínculo. Hay una notable petición para que se llegue a acuerdo.

“¿Qué quiere o qué buscan desde su lado? Cambiar el contrato, porque el que tiene es de productividad. Consideran desde su lado que ya cumplió y no hubo mayores lesiones”, lanzó el comunicador.

En dicha línea sobre la figura de Universidad de Chile, agregó: “Juega constantemente. Si uno revisa a la fecha, debe haber jugado el 90% (de los minutos) fácilmente. Busca dos o tres años”.

Matías Zaldivia termina contrato el 31 de diciembre con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Matías Zaldivia en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 14 enfrentamientos. En dichos compromisos, registró un gol y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que Matías Zaldivia arribó a Universidad de Chile a comienzos de 2023 al quedar libre luego de despedirse de Colo Colo. Tras ser campeón en Macul, cruzó la vereda para vestirse de azul.

En síntesis:

Matías Zaldivia exige un contrato de dos o tres años para renovar con el club.

exige un contrato de para renovar con el club. El defensa busca eliminar la cláusula de productividad en Universidad de Chile .

en . Matías Zaldivia registra 14 partidos, un gol y una asistencia durante la presente campaña actual.