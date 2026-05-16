El entrenador César Bravo celebró el trabajo de sus dirigidos, que golearon por 4-1 a Deportes Copiapó en la fecha 12 de la Primera B.

Este sábado Cobreloa volvió a la senda del triunfo al golear por 4-1 a Deportes Copiapó por la duodécima fecha de la Primera B 2026, quedando además como líder del ascenso.

Tras el partido en el Estadio Zorros del Desierto, habló en conferencia de prensa el entrenador César Bravo, quien destacó el trabajo de sus pupilos, que pudieron sobreponerse a la derrota de 5-1 de la semana pasada ante Santiago Wanderers.

Según lo sucedido en el partido, el DT se refirió a los dos goles tempraneros vía penal que pavimentaron la victoria loína.

“Los goles te dan una tranquilidad, los partidos te van entregando la tranquilidad a la vez que vas convirtiendo. Fueron dos penales claros, las manos nada que decir, ni siquera fueron dudosas y fueron a través de llegadas nuestras, de generar esa profundidad, de generar apariciones, los movimientos que se hicieron. Creo que fueron bien sancionados”, comenzó diciendo.

“El golpe lo sintieron ellos, dos penales en poco tiempo, que hayamos terminado ganando el primer tiempo 2-0, creo que era un partido controlado. Después ellos arriesgaron un poco más, nos dejaron más espacios y, el control dentro del equipo fue bastante importante, bastante interesante”, agregó.

También, valoró este resultado abultado que les permite amortiguar el golpe que sufrieron contra el Decano: “Pudimos terminar un partido con 4-1 a favor, donde descontamos los goles que nos hicieron la semana pasada y seguimos con la misma ilusión que hemos tenido siempre, desde el inicio”.

Publicidad

“Era la manera de revertir, un partido bien jugado y sobre todo un resultado abultado a favor nuestro”, completó Bravo.

Cobreloa vuelve a ser el líder de la Primera B. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El próximo partido de Cobreloa será el jueves 21 de mayo de visita ante Deportes Recoleta por la fecha 13 de la Liga de Ascenso, duelo programado para las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta, Santiago.

Publicidad

En síntesis